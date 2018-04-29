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В Приморье мужчину обвинили в краже денег из-под матраса
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В Приморье мужчину обвинили в краже денег из-под матраса 

Prim.News 1 час назад
Все произошло в Уссурийске.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 30-летней местной жительницы о краже денежных средств. Сумма причиненного ущерба составила 11 тысяч рублей.
Установлено, что заявительница вместе со своим сожителем находилась по месту их проживания в комнате общежития по улице Некрасова, употребляя спиртные напитки. Затем вместе со своим соседом, который зашел в гости, она поехала к родственникам. В комнате оставался сожитель, который лег спать.
На следующее утро потерпевшая вернулась домой и обнаружила отсутствие денежных средств в сумме 11 000 рублей, которые прятала под матрасом.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевших и возможных очевидцев.
По подозрению в совершении имущественного преступления задержан 27-летний ранее судимый сосед потерпевшей.
В отделе полиции мужчина дал признательные показания, пояснив, что в комнату он вошел, когда хозяин квартиры спал, не заперев при этом дверь на ключ. Заметив торчавшую из-под матраса денежную купюру, подозреваемый похитил деньги. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.
В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и незаконным проникновением в жилище). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.
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