В Приморье мужчину обвинили в краже денег из-под матраса

Все произошло в Уссурийске

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 30-летней местной жительницы о краже денежных средств. Сумма причиненного ущерба составила 11 тысяч рублей.

Установлено, что заявительница вместе со своим сожителем находилась по месту их проживания в комнате общежития по улице Некрасова, употребляя спиртные напитки. Затем вместе со своим соседом, который зашел в гости, она поехала к родственникам. В комнате оставался сожитель, который лег спать.

На следующее утро потерпевшая вернулась домой и обнаружила отсутствие денежных средств в сумме 11 000 рублей, которые прятала под матрасом.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевших и возможных очевидцев.

По подозрению в совершении имущественного преступления задержан 27-летний ранее судимый сосед потерпевшей.

В отделе полиции мужчина дал признательные показания, пояснив, что в комнату он вошел, когда хозяин квартиры спал, не заперев при этом дверь на ключ. Заметив торчавшую из-под матраса денежную купюру, подозреваемый похитил деньги. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и незаконным проникновением в жилище). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.