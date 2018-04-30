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Мужчина обокрал соседей в общежитии в Уссурийске
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Мужчина обокрал соседей в общежитии в Уссурийске 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Уссурийске сотрудники правоохранительных органов раскрыли кражу по горячим следам. В общежитии на улице Некрасова 27‐летний ранее судимый мужчина ограбил 30‐летнюю соседку. Об этом сообщила пресс ‐служба ОМВД России по городу Уссурийску.
Сотрудники полиции установили, что потерпевшая после застолья уехала с соседом к родственникам, а в ее комнате остался спать сожитель. Вернувшись домой на следующий день женщина обнаружила пропажу денег, спрятанных под матрасом.
Добычей вора стали 11 тысяч рублей, которые он успел потратить.
Изобличенный правоохранителями мужчина признался в краже. Ему грозит до шести лет тюрьмы по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и незаконным проникновением в жилище» УК РФ.
На Таймыре предприимчивая местная жительница во время застолья украла с пальца собутыльника дорогое кольцо и заложила его в ломбард.
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