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При стрельбе в банке в Армении число погибших выросло до двух
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При стрельбе в банке в Армении число погибших выросло до двух
Газета.Ru
48 минут назад
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Фото:
Газета.Ru
В результате нападения на филиал банка HSBC в
Ереване
скончался еще один раненый, который оказался сотрудником полиции, передает
Газета.Ru: последние новости
При стрельбе в банке в Армении число погибших выросло до двух
Труп мужчины в чемодане нашли в подмосковной Клязьме
Напавшего на филиал банка в Ереване обезвредили
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