Алкоголь и продукты похитили ночью из магазина в Семенове

Кражу раскрыли «по горячим следам» полицейские в городском округе Семеновский. Об этом сообщает 29 апреля пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, в полицию поступило заявление о том, что деревне Светлое в ночное время неизвестные злоумышленники, разбив окно, проникли в помещение магазина и похитили алкогольные напитки и продукты питания.

Сотрудникам полиции удалось установить подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое местных жителей. 30-летние задержаны, возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что один из злоумышленников ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Ранее сообщалось, что 38-летний рецидивист и его сын ограбили магазин на Бору.