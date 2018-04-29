Воры заказали фургон и незаконно вывезли 800 килограммов металлолома на Кубани

Полиция задержала злоумышленников, которые арендовали грузовик и украли 800 килограммов металлолома. Об этом сообщили в пресс‐службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в Успенском районе. Местный житель обратился в полицию, рассказав, что у него со двора пропал металлолом на сумму более 30 тысяч рублей. Правоохранители нашли воров.

В отделении они во всем признались. По их словам, увидев во дворе металлолом, они решили его присвоить. Для этого заказали фургон, проникли на чужую территорию и загрузили в машину кастрюли, металлический бак, чугунную ванну, газовый котел, батареи и другие предметы весом 800 килограммов. А затем вывезли в Армавир . Там они сдали вещи в специальный пункт.

Возбуждено уголовное дело.