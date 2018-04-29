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Воры заказали фургон и незаконно вывезли 800 килограммов металлолома на Кубани
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Воры заказали фургон и незаконно вывезли 800 килограммов металлолома на Кубани 

360tv.ru 1 час назад
Полиция задержала злоумышленников, которые арендовали грузовик и украли 800 килограммов металлолома. Об этом сообщили в пресс‐службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел в Успенском районе. Местный житель обратился в полицию, рассказав, что у него со двора пропал металлолом на сумму более 30 тысяч рублей. Правоохранители нашли воров.
В отделении они во всем признались. По их словам, увидев во дворе металлолом, они решили его присвоить. Для этого заказали фургон, проникли на чужую территорию и загрузили в машину кастрюли, металлический бак, чугунную ванну, газовый котел, батареи и другие предметы весом 800 килограммов. А затем вывезли в Армавир. Там они сдали вещи в специальный пункт.
Возбуждено уголовное дело.
Житель Краснодарского края украл авто, чтобы прокатить девушку, а затем сжег его.
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