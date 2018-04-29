Грабители похитили продукты на 3,3 млн руб со склада в новой Москве

Неизвестные ограбили склад на территории Щербинки в новой Москве , они украли продукты на сумму около 3,3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Двадцать восьмого апреля в 22:00 в дежурную часть ГУ МВД России по Москве поступила информация о том, что следователем СО МО МВД возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые по заявлению, написанному 6 апреля гендиректором ООО, совершили кражу со склада.

«Неустановленные лица, по заявлению, написанному 6 апреля гендиректором ООО, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 29 марта, вступив в предварительный преступный сговор, находясь по адресу: Москва, Щербинка, улица Космона, дом №16, на территории складского комплекса совершили хищение продуктов питания», — сказал собеседник.

По его словам, материальный ущерб составил более 3,325 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».