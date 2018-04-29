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Ранее судимый житель Приморья может лишиться свободы за пьяную драку
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Ранее судимый житель Приморья может лишиться свободы за пьяную драку 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Полицией завершена проверка по факту инцидента в магазине-баре Дальнегорска. Установлено, что ночью на улице 50-летия Октября между находившимися в состоянии опьянения посетителями заведения произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили телесные повреждения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МОМВД России «Дальнегорский».
Сотрудники полиции по данному факту провели проверку, по результатам которой установлена личность подозреваемого. По итогам проведенных судебно-медицинских экспертиз установлено, что правонарушитель своими действиями причинил вред здоровью потерпевших.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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