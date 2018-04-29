Ранее судимый злоумышленник открыто похитил деньги и мобильный телефон пенсионерки в Приморье

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МОМВД России «Дальнереченский».

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела опрос заявительниц и возможных очевидцев происшествия.. У потерпевшей при себе была сумка, в которой находились сотовый телефон и денежные средства. Неизвестный мужчина, воспользовавшись беспомощностью пенсионерки и отсутствием ее сестры, свободно вошел в кухню, расположенную на территории частного домовладения, где из сумки потерпевшей открыто похитил деньги и мобильный телефон, после чего скрылся.

31-летний ранее судимый житель Дальнереченска был задержан полицейскими по горячим следам.