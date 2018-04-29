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Ранее судимый злоумышленник открыто похитил деньги и мобильный телефон пенсионерки в Приморье
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Ранее судимый злоумышленник открыто похитил деньги и мобильный телефон пенсионерки в Приморье 

Primpress 56 минут назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МОМВД России «Дальнереченский».
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела опрос заявительниц и возможных очевидцев происшествия.. У потерпевшей при себе была сумка, в которой находились сотовый телефон и денежные средства. Неизвестный мужчина, воспользовавшись беспомощностью пенсионерки и отсутствием ее сестры, свободно вошел в кухню, расположенную на территории частного домовладения, где из сумки потерпевшей открыто похитил деньги и мобильный телефон, после чего скрылся.
31-летний ранее судимый житель Дальнереченска был задержан полицейскими по горячим следам.
По факту открытого хищения чужого имущества следователем отдела МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело.
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