В Барабинске НСО двое братьев чуть не зарезали знакомого

Транспортные полицейские задержали мужчина, который угрожал убийством. В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск обратился гражданин 1984 года рождения. Он рассказал, что его избили и украли мобильный телефон.

По пути следования электропоезда «Чулымская — Барабинск» компания выпивала. Два родных братьев 1980 года рождения и 1977 года рождения пили со знакомым мужчиной. Но посиделки закончились дракой: потерпевшего братья избили и обворовали. Причем, пропажу мобильного телефона мужчина обнаружил не сразу, вернулся к компании. Но один из братьев приставил нож к животу потерпевшего и пригрозил убийством. 34-летний мужчина сбежал и обратился к сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

В настоящее время в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении другого 41-летнего фигуранта, участвовавшего в указанных событиях возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».