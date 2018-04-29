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Северянка сняла золотой перстень с пальца пьяного мужчины в Дудинке
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Северянка сняла золотой перстень с пальца пьяного мужчины в Дудинке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На Таймыре девушка ограбила своего знакомого, сняв с его руки золотой перстень стоимостью почти 15 тысяч рублей. Оперативники уже возбудили уголовное дело по факту кражи, сообщили в краевом ГУ МВД России.
В полицию 51-летний житель Дудинки обратился сам после пропажи дорогого украшения. Под подозрение попала его знакомая девушка, с которой ограбленный накануне пил алкоголь у себя дома. По версии следствия, воровка воспользовалась тем, что нетрезвый друг заснул, сняла с него кольцо и скрылась.
Вскоре оперативникам удалось задержать 29-летнюю местную жительницу. Девушка уже во всем созналась и рассказала, что украденный перстень заложила в ломбард, а выручку потратила на себя. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, за кражу ей грозит пять лет тюрьмы.
В Емельяново полицейские по горячим следам задержали вора-рецидивиста. На этот раз домушник вынес из чужого дома мебель.
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