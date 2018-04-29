Помощь оказалась лишь предлогом: в Ростове дончанина ограбили во время драки

В донской столице около ресторана произошла драка между двумя мужчинами. Пока они махали кулаками, к ним подбежал прохожий и начал разнимать дебоширов. Когда конфликт утихомирился, один из дравшихся заметил, что с шеи пропала золотая цепочка стоимостью сорок тысяч рублей.

Мужчина написал заявление в полицию. Оперативники быстро вычислили злоумышленника. Им оказался тот самый человек, который разнимал дерущихся.

— Похищенное мужчина успел сдать в ломбард. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.