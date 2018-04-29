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Помощь оказалась лишь предлогом: в Ростове дончанина ограбили во время драки
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Помощь оказалась лишь предлогом: в Ростове дончанина ограбили во время драки 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В донской столице около ресторана произошла драка между двумя мужчинами. Пока они махали кулаками, к ним подбежал прохожий и начал разнимать дебоширов. Когда конфликт утихомирился, один из дравшихся заметил, что с шеи пропала золотая цепочка стоимостью сорок тысяч рублей.
Мужчина написал заявление в полицию. Оперативники быстро вычислили злоумышленника. Им оказался тот самый человек, который разнимал дерущихся.
— Похищенное мужчина успел сдать в ломбард. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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