Ещё
В Самаре по подозрению в покушении на убийство задержана 35-летняя женщина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре по подозрению в покушении на убийство задержана 35-летняя женщина 

Волга Ньюс 1 час назад
После полуночи в отдел полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре поступил звонок с просьбой о помощи. Прибыв по указанному адресу полицейские выяснили, что звонила местная жительница. Женщина рассказала, что обеспокоена последствиями конфликтной ситуации между ее сожителем и гостьей. Как впоследствии выяснилось, волнения женщины были не напрасными: в пустой квартире был обнаружен мужчина с множественными ранениями. Пострадавшего госпитализировали. Предполагаемое орудие преступления — нож изъят.
Работая на месте происшествия, следственно-оперативная группа установила, что в квартире незадолго до инцидента проходило застолье, участниками которого стали хозяева и гости — две местные жительницы. В ходе вечеринки у 35-летнего мужчины произошел конфликт с одной из приглашенных женщин. Когда ситуация начала приобретать серьезный характер, хозяйка квартиры решила обратиться за помощью к сотрудникам полиции. Так как отношения оппоненты выясняли громко, для совершения звонка женщина вышла на улицу.
Собранные материалы свидетельствовали: выяснение отношений гостьи и потерпевшего закончилось тем, что последний получил ножевые ранения. Сотрудники уголовного розыска, в кратчайшие сроки установили личность подозреваемой и адрес, где она могла находиться. Вскоре женщина, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков, была задержана на территории областного центра. Она не стала отрицать своей причастности к преступлению, рассказала о мотивах своего поступка и иные подробности инцидента.
Накануне принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Ведется следствие.
Волга Ньюс: последние новости
Директор нефтегорского магазина, поймавшая детей на краже, может понести уголовную ответственность Сотрудник тольяттинского СИЗО обвиняется в получении взятки В Самаре муниципальную квартиру пытались продать за 250 тыс. рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ обратилась к украинским браконьерам99
Порошенко похвастался победой «украинского» флота201
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»122
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ309
США нашли у России еще одно преимущество108
Видео
00:25
Опубликовано видео с аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение