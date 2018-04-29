В Самаре по подозрению в покушении на убийство задержана 35-летняя женщина

После полуночи в отдел полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре поступил звонок с просьбой о помощи. Прибыв по указанному адресу полицейские выяснили, что звонила местная жительница. Женщина рассказала, что обеспокоена последствиями конфликтной ситуации между ее сожителем и гостьей. Как впоследствии выяснилось, волнения женщины были не напрасными: в пустой квартире был обнаружен мужчина с множественными ранениями. Пострадавшего госпитализировали. Предполагаемое орудие преступления — нож изъят.

Работая на месте происшествия, следственно-оперативная группа установила, что в квартире незадолго до инцидента проходило застолье, участниками которого стали хозяева и гости — две местные жительницы. В ходе вечеринки у 35-летнего мужчины произошел конфликт с одной из приглашенных женщин. Когда ситуация начала приобретать серьезный характер, хозяйка квартиры решила обратиться за помощью к сотрудникам полиции. Так как отношения оппоненты выясняли громко, для совершения звонка женщина вышла на улицу.

Собранные материалы свидетельствовали: выяснение отношений гостьи и потерпевшего закончилось тем, что последний получил ножевые ранения. Сотрудники уголовного розыска, в кратчайшие сроки установили личность подозреваемой и адрес, где она могла находиться. Вскоре женщина, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков, была задержана на территории областного центра. Она не стала отрицать своей причастности к преступлению, рассказала о мотивах своего поступка и иные подробности инцидента.

Накануне принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Ведется следствие.