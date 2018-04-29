Сигарет почти на сто тысяч рублей украл 18-летний нижегородец из магазина

В Нижнем Новгороде за кражу из магазина задержан 18-летний молодой человек.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , о краже несколько блоков сигарет общей стоимостью 98 602 рубля из помещения торговой точки на улице Базарной правоохранителям Сормовского района стало известно 3 апреля.

В ходе расследования уголовного дела следователи установили личность подозреваемого и задержали его.

В настоящее время в отношении юноши избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.