Сигарет почти на сто тысяч рублей украл 18-летний нижегородец из магазина 

В Нижнем Новгороде за кражу из магазина задержан 18-летний молодой человек.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, о краже несколько блоков сигарет общей стоимостью 98 602 рубля из помещения торговой точки на улице Базарной правоохранителям Сормовского района стало известно 3 апреля.
В ходе расследования уголовного дела следователи установили личность подозреваемого и задержали его.
В настоящее время в отношении юноши избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.
Напомним, грабитель, похитивший из магазина блок сигарет, задержан в Арзамасе.