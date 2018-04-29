В Центральном районе Новосибирска чуть не угнали «Тойота Прадо» 

17 апреля в Новосибирскую полицию позвонил жителя Центрального района и сообщил о том, что неизвестный от дома по улице С. Шамшиных пытается угнать автомобиль «Тойота Прадо». Сотрудники УГРО раскрыли преступление и задержали подозреваемого: 45-летнего жителя Алтайского края.
Кстати, раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ведется расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.