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Подозреваемых избавят от домашнего ареста, но запретят выходить в Сеть
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Подозреваемых избавят от домашнего ареста, но запретят выходить в Сеть 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России появилась новая мера пресечения — запрет на определённые действия. Суды смогут применять её в отношении подозреваемых и обвиняемых наряду с домашним арестом или заключением под стражу. Закон, который вводит в Уголовно-процессуальный кодекс новую статью, вступил в силу 29 апреля.
Обвиняемым или подозреваемым могут запретить совершать как одно действие, так и несколько или даже сразу все. Всего их предусмотрено шесть:
1. Выходить за пределы жилого помещения в определённое время;
2. Находиться в определённых местах, посещать определённые мероприятия или приближаться к определённым объектам ближе установленного расстояния;
3. Общаться с определёнными людьми;
4. Отправлять и получать почту;
5. Использовать средства связи, в том числе интернет;
6. Управлять автомобилем.
Гражданин, в отношении которого избрана данная мера пресечения, также обязан самостоятельно и своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд.
Выбор запрета зависит от характера правонарушения, в котором подозревается или обвиняется гражданин. Например, если его преступление связано с нарушением правил дорожного движения, то ему могут запретить ездить за рулём. От тяжести преступления зависит максимальный срок введения запрета: 12 месяцев — для преступлений небольшой и средней тяжести, 24 месяца — для тяжких преступлений и 36 месяцев — для особо тяжких.
Новая статья УПК РФ также делает несколько исключений для запрета на использование средств связи: так, ограничение не распространяется на чрезвычайные ситуации, при которых гражданину потребуется вызвать скорую помощь, полицию или спасателей. Также запрет на использование телефона исключает случаи общения со следователей или дознавателем (с обязательным информированием о каждом таком звонке). Следить за соблюдением запретов контрольные органы могут с помощью аудиовизуальных, электронных и других технических средств. Попытки испортить технику будут наказаны изменением меры пресечения на более строгую.
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