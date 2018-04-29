Ещё
В Новосибирской области украли холодильник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новосибирской области украли холодильник 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в преступлении в Сузуне.
28 апреля к полицейским пришла 31-летняя жительница поселка Сузун: дама сообщила, что в ограду около ее дома на улице Каменской забрался неизвестный мужчина. И стащил переоборудованный в коптильню холодильник — получился такой «сезонный» грабеж.
Полицейские задержали подозреваемого — 28-летнего парня. Который кстати раньше неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Проводится расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Новосибирские полицейские нашли вора в Томске Житель Новосибирской области проломил череп другому из-за женщины В Новосибирске поймали распространителя наркотиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ обратилась к украинским браконьерам99
Порошенко похвастался победой «украинского» флота201
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»122
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ309
США нашли у России еще одно преимущество108
Видео
00:25
Опубликовано видео с аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение