В Новосибирской области украли холодильник 

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в преступлении в Сузуне.
28 апреля к полицейским пришла 31-летняя жительница поселка Сузун: дама сообщила, что в ограду около ее дома на улице Каменской забрался неизвестный мужчина. И стащил переоборудованный в коптильню холодильник — получился такой «сезонный» грабеж.
Полицейские задержали подозреваемого — 28-летнего парня. Который кстати раньше неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Проводится расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.