В Новосибирской области украли холодильник

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в преступлении в Сузуне

28 апреля к полицейским пришла 31-летняя жительница поселка Сузун: дама сообщила, что в ограду около ее дома на улице Каменской забрался неизвестный мужчина. И стащил переоборудованный в коптильню холодильник — получился такой «сезонный» грабеж.