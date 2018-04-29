В Свердловской области в колодце нашли тело ребенка

Следователи в Свердловской области возбудили дело после обнаружения тела десятилетнего ребенка в колодце в поселке Садовом, сообщается на сайте СУСК РФ по Свердловской области.

По версии следствия, днем 28 апреля мальчик отпросился у своей матери и пошел гулять по поселку. К 18.00 он не явился домой, в связи с чем родители ребенка начали его поиски. Через непродолжительное время тело мальчика было обнаружено в открытом сливном колодце по улице Сибирка.

"Вечером 28 апреля 2018 года в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о безвестном исчезновении 10-летнего мальчика, проживавшего по улице Сибирка поселка Садовый в Екатеринбурге. В ходе поисковых мероприятий тело ребенка обнаружено в открытом сливном колодце по улице Сибирка указанного поселка… По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Выясняется, по какой причине и в результате чьих действий стало возможным, что сливной колодец оказался открытым. Также следователи устанавливают, кто из должностных лиц является ответственным за содержание колодца в безопасном для граждан состоянии.

Сообщается, что в рамках возбужденного уголовного дела выясняются обстоятельства произошедшего, допрашиваются родители погибшего ребенка и жители поселка. Также истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывался мальчик, проводятся осмотры места обнаружения мальчика и места его жительства.