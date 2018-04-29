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Оперуполномеченного полиции в Оренбурге взяли под стражу
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Оперуполномеченного полиции в Оренбурге взяли под стражу 

ProOren 47 минут назад
Фото: ProOren
Накануне в Ленинском суде Оренбурга избрали меру пресечения сотруднику полиции, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
Ранее сотрудника задержали на 72 часа. По истечении этого срока стало известно, что полицейский проведет в СИЗО 1 месяц и 26 суток — до 23 июня. В отношении него идет расследование — правоохранителя подозревают в получении взятки в 200 тыс. рублей за покровительство в игорном бизнесе.
Как ранее сообщалось, внутренняя проверка УМВД проводится и в отношении руководства подразделения, в котором служит полицейский.
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