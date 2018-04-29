Против дебошира, напавшего на мужчин в баре, возбудили дело в Дальнегорске

Полицейские установили, что двое мужчин пострадали в баре на улице 50-летия Октября в Дальнегорске в ходе конфликта. Виновником инцидента оказался 30-летний ранее судимый местный житель. Об этом сообщил сайт краевого МВД.

Как сообщили в пресс-службе МОМВД России «Дальнегорский», в ходе судебно-медицинских экспертиз было установлено, что дебошир нанес вред здоровью потерпевших.

Правонарушителя будут судить по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит лишение свободы до двух лет.