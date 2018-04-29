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Домушника‐рецидивиста по горячим следам поймали в Красноярском крае
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Домушника‐рецидивиста по горячим следам поймали в Красноярском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Всего несколько часов хватило емельяновским оперативникам, чтобы задержать вора-домушника, ограбившего частный дом. Общая сумма похищенного составила больше ста тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Из дома были украдены предметы домашнего интерьера и электроинструмент
ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Грабителем оказался 26-летний местный житель, ранее судимый за такое же преступление. Вину свою он отрицать не стал. Украденные вещи сразу вернули хозяевам.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
В Приморье полицейские задержали грабителя по отпечаткам пальцев. Вор вошел в дом к бабушке и вытащил из ее сумки мобильный телефон и деньги.
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