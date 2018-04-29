Ещё
Злостный неплательщик алиментов погорел на угоне авто во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Злостный неплательщик алиментов погорел на угоне авто во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
У мужчины угнали машину на улице Чукотская. По заявлению потерпевшего сотрудники полиции задержали злоумышленника в Уссурийске. Об этом сообщила «Приморская газета» со ссылкой на УМВД России по Владивостоку.
По данным ведомства, ранее судимого 34-летнего угонщика также разыскивали судебные приставы. Правонарушитель оказался еще и злостным неплательщиком алиментов.
Злоумышленника ждет суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
На Кубани романтически настроенный мужчина угнал автомобиль. Как он пояснил в полиции, для свидания с возлюбленной. Когда в автомобиле закончилось топливо, то он его сжег. Ему грозит до шести лет заключения.
360tv.ru: последние новости
ФСБ накрыла питерскую группировку, возившую наркотики из Европы ФСИН: пятеро осужденных на пожизненный срок заключенных вышли на свободу Задержанная за убийство своих детей нижегородка объяснила свой поступок нищетой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ53
Сели все: гаишников покарали за прокурора343
В России перестал работать Telegram64
«Дивизия СС „Галичина“ была лучше Красной армии»55
Россия жестко ответила Литве36
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение