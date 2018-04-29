Злостный неплательщик алиментов погорел на угоне авто во Владивостоке

У мужчины угнали машину на улице Чукотская. По заявлению потерпевшего сотрудники полиции задержали злоумышленника в Уссурийске . Об этом сообщила «Приморская газета» со ссылкой на УМВД России по Владивостоку.

По данным ведомства, ранее судимого 34-летнего угонщика также разыскивали судебные приставы. Правонарушитель оказался еще и злостным неплательщиком алиментов.

Злоумышленника ждет суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

На Кубани романтически настроенный мужчина угнал автомобиль. Как он пояснил в полиции, для свидания с возлюбленной. Когда в автомобиле закончилось топливо, то он его сжег. Ему грозит до шести лет заключения.