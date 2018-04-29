Пожилая женщина с топором пугает соседей во Владивостоке 

В полицию столицы Приморья поступила жалоба от жительницы частного домов в пригороде. Женщина рассказала о неадекватном поведении своей пожилой соседки. Об этом сообщил PRIMPRESS со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам горожанки, ее 83-летняя соседка ходит с топором по улице, объясняя, что носит его для самозащиты. На просьбы окружающих убрать топор и никого не пугать пожилая женщина не реагирует.
По мнению женщины, обратившейся в полицию, ее соседка может быть опасна для общества. Звонившая попросила сотрудников правоохранительных органов изъять у соседки топор.
Полицейские проверяют информацию и опрашивают очевидцев.
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