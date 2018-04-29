Ещё
Пожилая женщина с топором пугает соседей во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожилая женщина с топором пугает соседей во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В полицию столицы Приморья поступила жалоба от жительницы частного домов в пригороде. Женщина рассказала о неадекватном поведении своей пожилой соседки. Об этом сообщил PRIMPRESS со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам горожанки, ее 83-летняя соседка ходит с топором по улице, объясняя, что носит его для самозащиты. На просьбы окружающих убрать топор и никого не пугать пожилая женщина не реагирует.
По мнению женщины, обратившейся в полицию, ее соседка может быть опасна для общества. Звонившая попросила сотрудников правоохранительных органов изъять у соседки топор.
Полицейские проверяют информацию и опрашивают очевидцев.
В Сочи 46‐летний местный житель в ходе застолья убил собутыльника топором. Злоумышленника ждет суд, вину свою он признал полностью.
360tv.ru: последние новости
ФСБ накрыла питерскую группировку, возившую наркотики из Европы Задержанная за убийство своих детей нижегородка объяснила свой поступок нищетой Мошенник и сотрудница банка украли у пенсионерки больше миллиона рублей в Находке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ53
Сели все: гаишников покарали за прокурора343
В России перестал работать Telegram64
«Дивизия СС „Галичина“ была лучше Красной армии»55
Россия жестко ответила Литве36
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение