Пожилая женщина с топором пугает соседей во Владивостоке

В полицию столицы Приморья поступила жалоба от жительницы частного домов в пригороде. Женщина рассказала о неадекватном поведении своей пожилой соседки. Об этом сообщил PRIMPRESS со ссылкой на правоохранительные органы

По словам горожанки, ее 83-летняя соседка ходит с топором по улице, объясняя, что носит его для самозащиты. На просьбы окружающих убрать топор и никого не пугать пожилая женщина не реагирует.

По мнению женщины, обратившейся в полицию, ее соседка может быть опасна для общества. Звонившая попросила сотрудников правоохранительных органов изъять у соседки топор.

Полицейские проверяют информацию и опрашивают очевидцев.