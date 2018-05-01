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В Перу освободили из тюрьмы экс-президента Умалу
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В Перу освободили из тюрьмы экс-президента Умалу и его супругу 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Бывший президент Перу Ольянта Умала и его супруга Надин Эредия в понедельник были выпущены на свободу из тюрьмы, сообщает портал Peru21.
На прошлой неделе конституционный суд Перу решил удовлетворить прошение экс-президента и его защиты об освобождении. В итоге супружеская пара Умалы и Эредии провели в тюрьме порядка девяти месяцев, однако решение суда об их освобождении не означает прекращения следствия по их делу.
"Хочу поблагодарить также всех адвокатов за то, что это стало реальностью", — заявил Умала после выхода из тюрьмы. Сразу после этого он направился домой, где его уже ждала освобожденная ранее жена.
В июле 2017 года Умала и его жена были взяты под стражу и помещены в разные тюрьмы. По данным следствия, Умала, будучи президентом (он ушел с поста в июле 2016 года), мог получать деньги от венесуэльских властей, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии. В 2015 году прокуратура Перу заявила, что проведет расследование в отношении Эредии по подозрению в причастности к отмыванию денег.
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