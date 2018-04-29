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Перед судом предстанут ограбившие лежачего инвалида во Владивостоке
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Перед судом предстанут ограбившие лежачего инвалида во Владивостоке 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Жителей столицы Приморья будут судить по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия». Злоумышленники ограбили прикованного к постели инвалида. Об этом сообщил сайт прокуратуры Приморского края.
Как выяснили следователи, в январе 2018 года фигуранты уголовного дела проникли в квартиру дома по Партизанскому проспекту во Владивостоке и угрозами заставили тяжело больного человека отдать им драгоценные изделия. Добычей грабителей стало имущество инвалида на общую сумму восемь тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу
прокуратура.
В Краснодаре задержали серийного вора, укравшего из церкви золотые украшения. 33-летний мужчина признался в преступлении, но деньги от сданного в ломбард золота он уже потратил.
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