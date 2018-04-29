Перед судом предстанут ограбившие лежачего инвалида во Владивостоке

Жителей столицы Приморья будут судить по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия». Злоумышленники ограбили прикованного к постели инвалида. Об этом сообщил сайт прокуратуры Приморского края.

Как выяснили следователи, в январе 2018 года фигуранты уголовного дела проникли в квартиру дома по Партизанскому проспекту во Владивостоке и угрозами заставили тяжело больного человека отдать им драгоценные изделия. Добычей грабителей стало имущество инвалида на общую сумму восемь тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу