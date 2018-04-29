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Египетский суд приговорил 13 полицейских к тюремному заключению на сроки до пяти лет за протесты из-за зарплат
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Египетский суд приговорил 13 полицейских к тюремному заключению на сроки до пяти лет за протесты из-за зарплат 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Каир, 28 апреля /Синьхуа/ — Египетский уголовный суд сегодня приговорил 13 полицейских, включая двух находящихся в бегах, к тюремному заключению на сроки от трех до пяти лет за незаконные протесты против Министерства внутренних дел в 2015 и 2016 годах с требованием повышения заработной платы.
Эти полицейские были осуждены за проведение незаконных собраний и незаконных забастовок, подстрекательство сослуживцев против аппарата полиции, а также попытку искажения образа полиции за счет распространения ложных новостей, сообщили официальные СМИ.
Одиннадцать человек из их числа были приговорены к трем годам тюремного заключения, а двое находящихся в бегах подсудимых приговорены к пятилетнему сроку.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в начале марта заявил, что оскорбление армии или полиции будет «приравнено к государственной измене». «Это не вопрос свободы слова», — сказал он, подчеркнув, что оскорбление армии или полиции страны является преступлением против всех египтян. —0—
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