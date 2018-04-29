Египетский суд приговорил 13 полицейских к тюремному заключению на сроки до пяти лет за протесты из-за зарплат

Каир , 28 апреля / Синьхуа / — Египетский уголовный суд сегодня приговорил 13 полицейских, включая двух находящихся в бегах, к тюремному заключению на сроки от трех до пяти лет за незаконные протесты против Министерства внутренних дел в 2015 и 2016 годах с требованием повышения заработной платы.

Эти полицейские были осуждены за проведение незаконных собраний и незаконных забастовок, подстрекательство сослуживцев против аппарата полиции, а также попытку искажения образа полиции за счет распространения ложных новостей, сообщили официальные СМИ.

Одиннадцать человек из их числа были приговорены к трем годам тюремного заключения, а двое находящихся в бегах подсудимых приговорены к пятилетнему сроку.