Вьетнамская полиция передала китайской стороне восьмерых разыскивавшихся в рамках операции «Охота на лис» подозреваемых

Ханой , 28 апреля / Синьхуа / — Вьетнамская полиция сегодня вечером здесь передала рабочей группе китайской полиции восемь находившихся в бегах подозреваемых в мошенничестве. Операция китайской полиции «Охота на лис» вновь принесла новые результаты во Вьетнаме

Согласно проведенному китайскими полицейскими расследованию, с 2016 года вышеупомянутые восемь человек выманили у большого числа потерпевших денежные средства в размере свыше 30 млн юаней. После начала расследования они скрылись во Вьетнаме.

Китайская полиция, по результатам расследования, приняла решение об уголовном задержании этих восьмерых человек по подозрению в мошенничестве. В начале 2018 года она обратилась к вьетнамской стороне с просьбой о содействии в работе по розыску беглецов. Вследствие совместных усилий китайской и вьетнамской полиции по поимке данная группа лиц 23 апреля явилась с повинной в посольство КНР во Вьетнаме.

Советник по делам полиции посольства КНР во Вьетнаме Чжао Ваньпэн сообщил, что китайская полиция в соответствии с концепцией «исполнения законов для народа» за последние годы раскрыла ряд экономических преступлений, в сотрудничестве с Вьетнамом и другими странами задержала большое число беглых преступников, вернула потерпевшим огромные суммы ущерба.

Полицейские Китая и Вьетнама неизменно поддерживают хорошие связи по сотрудничеству в поимке беглых преступников, с начала 2018 года вьетнамская полиция уже передала китайской стороне около 30 беглецов. —0—