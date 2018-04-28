Ещё
На Урале завели уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании поезда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Урале завели уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании поезда 

RT на русском 43 минуты назад
«Возбуждено уголовное дело по статье „Заведомо ложное сообщение об акте терроризма“. Максимальное наказание, которое может получить обвиняемый — пять лет лишения свободы», — заявили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Как отмечается, инцидент произошёл 11 апреля. По имеющимся данным, пассажир заявил проводнику, что в вагоне лежит бомба. Состав остановили на ближайшей станции, 580 пассажиров были эвакуированы, однако никаких подозрительных предметов не обнаружили.
Сообщившего о «минировании» задержали. За нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте составлен административный протокол.
Ранее Nation News сообщало, что на границе с Финляндией из-за дебошира задержали поезд Москва — Хельсинки.
RT на русском: последние новости
В Нижегородской области мать призналась в убийстве двух своих детей, найденных на складе СМИ: В Финляндии вооружённый мужчина открыл стрельбу по полицейским На Украине следователя полиции задержали по подозрению в получении взятки в размере $10 тысяч
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД объяснил отсутствие РФ в договоре по Корее218
США поставили Европе ультиматум
Сели все: гаишников покарали за прокурора81
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом253
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением80
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение