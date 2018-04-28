На Урале завели уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании поезда

«Возбуждено уголовное дело по статье „Заведомо ложное сообщение об акте терроризма“. Максимальное наказание, которое может получить обвиняемый — пять лет лишения свободы», — заявили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Как отмечается, инцидент произошёл 11 апреля. По имеющимся данным, пассажир заявил проводнику, что в вагоне лежит бомба. Состав остановили на ближайшей станции, 580 пассажиров были эвакуированы, однако никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Сообщившего о «минировании» задержали. За нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте составлен административный протокол.