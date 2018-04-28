Китаец разгуливал по улице с головой жены. Видео

Мужчину из Китая заподозрили в убийстве жены из‐за семейной ссоры, после того как камеры видеонаблюдения зафиксировали как он разгуливает по улице с ее головой в руках. Видео с камер было опубликовано на YouTube.

В ролике видно как 31-летний мужчина из Гуанчжоу спокойно идет по переулку, держа отрубленную голову своей жены. Сообщается, что он убил ее в квартире, которую снимали супруги, а следом вышел на улицу выкинуть фрагмент тела в мусорный бак. Прохожие в этот момент не обратили внимания на произошедшее.

Убийство было зафиксировано 25 апреля. Утром преступник явился в полицию и признался в содеянном. Следователи также опросили соседей, которые подтвердили, что подозреваемый был обнаружен со следами крови на руках. Позже сотрудники службы по вывозу мусора обнаружили в контейнере голову 28-летней жертвы.

17 апреля сообщалось об убийстве пожилым британцем своей жены. 51-летний мужчина избил супругу до смерти из-за того, что она отказала ему в интимной близости после того как он напился.