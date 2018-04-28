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На Украине следователя полиции задержали по подозрению в получении взятки в размере $10 тысяч
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На Украине следователя полиции задержали по подозрению в получении взятки в размере $10 тысяч 

RT на русском 29 минут назад
В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали следователя полиции, которого подозревают в получении взятки в размере $10 тыс.
Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что подозреваемый в коррупции полицейский требовал $10 тыс. от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за якобы мошеннические действия.
Посредником в сделке должен был стать знакомый сотруднику правоохранительных органов адвокат. Его оперативники также задержали.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало в Киеве сотрудника СБУ, уличённого во взяточничестве.
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в разговоре с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.
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