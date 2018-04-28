СМИ: Журналист Виталий Кукса погиб при взрыве автомобиля на территории Киева

В пятницу, 27 апреля, в Дарницком районе украинской столицы был подорван автомобиль.

В результате подрыва гранаты, установленной в автомобиле, в Киеве погиб журналист Виталий Кукса.

По информации сайта ТСН, в пятницу, 27 апреля, в Дарницком районе Киева был подорван автомобиль. По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, в машине была установлена граната. Правоохранительные органы рассматривают две версии произошедшего: покушение на убийство и неосторожное обращение со взрывными устройствами.

По данным украинского сайта, Виталий Кукса был мобилизован и служил в Донбассе связистом. Материалы на военную тематику он публиковал в украинских изданиях.

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