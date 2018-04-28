Полиция ЮАР арестовала 16 подозреваемых в стрельбе на стоянке такси

Кейптаун , 28 апреля / Синьхуа / — В приморском городе Дурбан на востоке ЮАР были арестованы 16 подозреваемых в причастности к стрельбе на стоянке такси, в результате которой один человек погиб, еще двое получили серьезные ранения. Об этом сегодня сообщила полиция.

Приехавшая на использовавшемся в качестве такси микроавтобусе вооруженная группа вчера во второй половине дня атаковала расположенную на Брук-стрит в Дурбане стоянку такси и, сделав много выстрелов, быстро скрылась, сообщил исполняющий обязанности комиссара провинции Квазулу-Натал генерал-майор Бхеки Ланга.

Три человека получили серьезные ранения и были доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи, позднее 56-летний пострадавший скончался, сообщил Б. Ланга.

В общей сложности 16 подозреваемых были арестованы, конфискованы 17 единиц огнестрельного оружия, включая девять винтовок, ружье и семь пистолетов, добавил Б. Ланга.

Подозреваемым будут выдвинуты обвинения в убийстве, попытке убийства и нелегальном владении огнестрельным оружием, сказал провинциальный комиссар.

"В этой провинции мы не потерпим никакого насилия, особенно в отношении индустрии такси, поскольку в перестрелки обычно попадают местные жители. Мы упорно работаем, чтобы обеспечить привлечение преступников к ответу", — сказал он.

Данный инцидент стал последним связанным с такси случаем насилия в ЮАР, где конкуренция между водителями такси часто приводит к подобным инцидентам. В прошлом году несколько человек погибли в результате связанного с такси насильственного инцидента. —0—