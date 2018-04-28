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Мама дурила государство пять лет
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Мама дурила государство пять лет 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса yakutsk.news
В Вязниках женщину судят за мошенничество при получении выплат. Она поставили на учёт мнимого ребёнка и получала за него выплаты от государства. Обман не могли раскрыть пять лет.
Вязниковским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, признанной виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба суда.
Следствие установило, что шесть лет назад женщина получила заведомо ложную справку о рождении у неё ребёнка. Откуда она её взяла так выяснить и не удалось. Ту самую справку лжемама отнесла в ЗАГС и оформила свидетельство о рождении ребёнка.
Воспользовавшись полученными документами, женщина стала получать полагающиеся ей по закону выплаты. С ноября 2012 года по 31 декабря 2017 злоумышленница таким способом «обокрала» государство на сумму свыше 1,3 миллиона рублей.
Суд приговорил женщину к двум с половиной года исправительной колонии общего режима. Однако осужденной предоставили отсрочку, так как у неё есть 14-летний реальный ребёнок.
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