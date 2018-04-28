Ещё
Полиция задержала приезжего за попытку похитить Mercedes из пункта проката в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция задержала приезжего за попытку похитить Mercedes из пункта проката в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция задержала злоумышленника, который попытался похитить арендованный им автомобиль Mercedes. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной полиции, материальный ущерб составил более 1 млн руб.
«В полицию обратился представитель одной из компаний по сдаче в аренду автомашин. Он сообщил о хищении автомобиля. Как установили оперативники, злоумышленник обратился в пункт проката, внес залог и оформил аренду на автомобиль Mercedes, после чего уехал на нем. Затем он отключил систему, определяющую местонахождение автомобиля, и на связь больше не выходил. Была установлена причастность к данному противоправному деянию 31-летнего приезжего мужчины. Он задержан», — рассказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), задержанный арестован.
Агентство «Москва»: последние новости
СК просит перевести экс-директора «Гоголь-центра» А.Малобродского под домашний арест Самолет Ил-38 без передней стойки шасси успешно совершил аварийную посадку в Жуковском В ГД внесен законопроект о приравнивании зарплат сенаторов и депутатов Госдумы к средней по России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом222
США поставили Европе ультиматум
«Поцелуйчик» Меркель, печальная участь «Томагавков» и другие события дня28
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением63
Бриджит Макрон пожалела «забавную» Меланью Трамп29
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение