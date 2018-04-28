Полиция задержала приезжего за попытку похитить Mercedes из пункта проката в Москве

Столичная полиция задержала злоумышленника, который попытался похитить арендованный им автомобиль Mercedes. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной полиции, материальный ущерб составил более 1 млн руб.

«В полицию обратился представитель одной из компаний по сдаче в аренду автомашин. Он сообщил о хищении автомобиля. Как установили оперативники, злоумышленник обратился в пункт проката, внес залог и оформил аренду на автомобиль Mercedes, после чего уехал на нем. Затем он отключил систему, определяющую местонахождение автомобиля, и на связь больше не выходил. Была установлена причастность к данному противоправному деянию 31-летнего приезжего мужчины. Он задержан», — рассказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), задержанный арестован.