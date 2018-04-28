Мужчина в КБР представился участковым и унёс 55 роз из магазина

Кабардино-Балкарии будут судить мужчину, который ради голландских роз представился полицейским, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе прокуратуры республики.

Следствие установило, что мужчина зашёл в цветочный магазин в Нарткале, назвался новым участковым уполномоченным и взял 55 роз. Хозяин оценил стоимость похищенного букета в 7,5 тыс. рублей.

Было возбуждено дело о мошенничестве. Лжеполицейский полностью признал вину. Для кого предназначался букет, не сообщается.

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