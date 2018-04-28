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За совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, уволена майор юстиции
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За совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, уволена майор юстиции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 55 минут назад
«По факту совершения правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) проведена служебная проверка в отношении заместителя начальника следственного отдела ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский майора юстиции И. В. Цуркан. Министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации Владимиром Колокольцевым рассмотрено поступившее обращение Председателя Координационного Совета Межрегионального профсоюза „Московский профсоюз полиции“ Михаила Пашкина, в котором сообщалась информация о данном правонарушении. По итогам проверки И. В. Цуркан уволена из органов внутренних дел по основаниям, предусмотренным пунктом 9 части 3 статьи 82 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ „О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ (в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел)», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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