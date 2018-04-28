В Санкт-Петербурге транспортными полицейскими возбуждено административное производство в отношении авидебошира

«Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково возбуждено административное производство по статье 20.21 КоАП РФ „Появление в общественных местах в состоянии опьянения“ в отношении авидебошира, доставленного в полицию с борта воздушного судна», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Сотрудникам транспортной полиции, обеспечивающим охрану общественного порядка и безопасность граждан в аэропорту «Пулково», поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что на борту воздушного судна сообщением « Санкт-Петербург Москва », находится неадекватный пассажир.

Перед взлетом самолета данный пассажир стал вести себя агрессивно, отказывался занимать свое кресло. Внешний вид и поведение мужчины позволило предположить, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. При этом правонарушитель громко выражался нецензурной бранью, отвечал грубостью на замечания членов экипажа и не выполнял их требования, мешал другим пассажирам.

Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково, прибывшими к самолету, 32-летний правонарушитель был снят с рейса и помещен в камеру содержания задержанных лиц. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.