Нижегородке, обвиняемой в убийстве детей, выбрали меру пресечения

Ранее мы подробно рассказывали об этой истории. 26 апреля около семи вечера пожарные при тушении возгорания в заброшенном здании около трассы обнаружили два обгоревших детских тела. Пол малышей в момент обнаружения определить было невозможно.

Следователи возбудили уголовное дело, и уже вчера вечером появилась информация, что маму детей задержали. Сегодня стало известно и ее имя. Елена Каримова родом из Сухобезводного, возможно, этим объясняется направление, которое она выбрала, чтобы скрыть тела.

Напомним, сначала девушка хотела сжечь тела около деревни Шалдеж, а на следующий день она вернулась в Осинки. И то, и другое находится в Семеновском округе.

В Нижнем Новгороде Елена проживала по двум адресам: на проспекте Бусыгина и на проспекте Ильича. Одна из этих квартир принадлежит её крестному. С 12 марта девушка в разводе.

Суд арестовал Каримову на 2 месяца. Она дала признательные показания, сотрудничает со следствием. Прокурор решением суда удовлетворен.