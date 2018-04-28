Украинский спецназ вооружат немецкими пистолетами и автоматами 

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.
«Сейчас мы ожидает поставки 250 современных винтовок европейского образца. Также имеем намерение заключить соглашение и получить несколько тысяч немецких автоматов, которыми будут пользоваться прежде всего полиция спецназа и патрульная полиция. Мы берем это обязательство на себя и до конца года мы его выполним», — заявил Князев.
По его словам, подразделения полиции будут обеспечены форменной одеждой, а также спецсредствами, позволяющими бойцам выжить в экстремальных условиях, а также задерживать преступников максимально не нанося им вреда.
Ранее Князев рассказал о награждении 65 сотрудников уголовного розыска различных территориальных подразделений Нацполиции оружием. Соответствующий приказ был подписан министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.