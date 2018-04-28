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В Карелии задержали подпольного алкобарона
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В Карелии задержали подпольного алкобарона 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Петрозаводск говорит
У мужчины изъято более 1100 литров спиртосодержащих жидкостей, которые он продавал по цене 1000 рублей за канистру.
В Костомукше задержан 34-летний местный житель. Он подозревается в незаконной деятельности, связанной с перевозкой, хранением и реализацией спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба МВД республики.
Полицейские выяснили, что осенью прошлого года мужчина привез из Санкт-Петербурга партию поддельного алкоголя, который в дальнейшем реализовывал по цене 1000 рублей за одну пятилитровую канистру. При обыске в гараже подозреваемого обнаружено и изъято более 1100 литров спиртосодержащей продукции.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
По материалам: ptzgovorit.ru
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