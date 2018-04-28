В Карелии задержали подпольного алкобарона

У мужчины изъято более 1100 литров спиртосодержащих жидкостей, которые он продавал по цене 1000 рублей за канистру.

Костомукше задержан 34-летний местный житель. Он подозревается в незаконной деятельности, связанной с перевозкой, хранением и реализацией спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба МВД республики.

Полицейские выяснили, что осенью прошлого года мужчина привез из Санкт-Петербурга партию поддельного алкоголя, который в дальнейшем реализовывал по цене 1000 рублей за одну пятилитровую канистру. При обыске в гараже подозреваемого обнаружено и изъято более 1100 литров спиртосодержащей продукции.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.