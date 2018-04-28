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Директор нефтегорского магазина, поймавшая детей на краже, может понести уголовную ответственность
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Директор нефтегорского магазина, поймавшая детей на краже, может понести уголовную ответственность 

Волга Ньюс 1 час назад
Два брата 14 и 12 лет после уроков пошли в ближайший супермаркет и похитили пять шоколадок и три банки энергетика. Охранник поймал ребят за руку и отвел директору магазина. Женщина вызвала полицию и пообещала детям серьезные последствия. Мальчики расплакались, испугавшись наказания, просили не вызывать полицейских и обещали все оплатить. Общая стоимость похищенного составила чуть больше 500 рублей.
Директор магазина согласилась, но «в назидание» запросила со школьников двойную стоимость товара. 14-летний мальчик пообещал, что принесет на следующий день 1000 рублей. Женщина потребовала оставить залог, в качестве которого старший из детей предложил свой планшет.
На следующий день подростки принесли деньги, а директор магазина вернула им гаджет. Мать подростков подтвердила полицейским, что дети действительно попросили у нее деньги, чтобы вернуть в магазин. В итоге женщина написала заявление в полицию с просьбой разобраться и привлечь к ответственности директора магазина.
Правоохранители в связи с произошедшим возбудили уголовное дело. На допросе директор магазина очень удивилась, что стала подозреваемой. Она не отрицала, что взяла с подростка сумму, превышающую стоимость краденого товара, и вложила деньги в кассу, покрыв существующую недостачу. Вину в коммерческом подкупе женщина не признала.
По мнению следствия, должностные инструкции не позволяли женщине накладывать долговые обязательства на задержанных в связи с кражей, изымать у них ценные вещи в качестве залога, а также без участия правоохранителей разбираться по всем фактам неправомерных действий.
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