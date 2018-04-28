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В Финляндии расстреляли полицейских
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В Финляндии расстреляли полицейских 

News.ru 2 часа назад
Неизвестный человек открыл стрельбу по правоохранителям в западной Финляндии. Жертвой инцидента стал один полицейский, ещё двое получили ранения.
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