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Полицейская поехала на арест потенциального насильника и стала его жертвой
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Полицейская поехала на арест потенциального насильника и стала его жертвой 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудница британской полиции подверглась сексуальному насилию во время ареста подозреваемого в попытке изнасилования. Об этом пишет в субботу, 28 апреля, The Telegraph.
Инцидент произошел рано утром в пятницу в центре города Шеффилд в графстве Саут-Йоркшир. Две женщины-полицейских патрулировали улицы, когда к ним поступил вызов. На месте происшествия подозреваемый напал на женщин с деревянной вывеской с надписью «Продается».
При непосредственной попытке ареста одна из полицейских подверглась сексуальному насилию со стороны мужчины. После инцидента у одной из стражей порядка также зафиксировали сильные кровоподтеки.
Подозреваемого в итоге арестовали по подозрению в попытке изнасилования, нападении, сексуальном насилии и преступном причинении ущерба.
Главный инспектор полиции графства указала, что сотрудники потенциально подвергаются опасности каждый раз, когда они выезжают на вызов. «Офицеры (…) столкнулись с опасной и жестокой ситуацией, однако проявили храбрость во время инцидента», — добавила она.
В марте сообщалось, что в британском городе Телфорд за 40 лет от рук извращенцев и насильников пострадали до тысячи девочек. Согласно расследованию Mirror, сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних массово совершаются с 1980-х годов, однако власти практически бездействуют.
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