Полицейская поехала на арест потенциального насильника и стала его жертвой

Сотрудница британской полиции подверглась сексуальному насилию во время ареста подозреваемого в попытке изнасилования. Об этом пишет в субботу, 28 апреля, The Telegraph

Инцидент произошел рано утром в пятницу в центре города Шеффилд в графстве Саут-Йоркшир. Две женщины-полицейских патрулировали улицы, когда к ним поступил вызов. На месте происшествия подозреваемый напал на женщин с деревянной вывеской с надписью «Продается».

При непосредственной попытке ареста одна из полицейских подверглась сексуальному насилию со стороны мужчины. После инцидента у одной из стражей порядка также зафиксировали сильные кровоподтеки.

Подозреваемого в итоге арестовали по подозрению в попытке изнасилования, нападении, сексуальном насилии и преступном причинении ущерба.

Главный инспектор полиции графства указала, что сотрудники потенциально подвергаются опасности каждый раз, когда они выезжают на вызов. «Офицеры (…) столкнулись с опасной и жестокой ситуацией, однако проявили храбрость во время инцидента», — добавила она.