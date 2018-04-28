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Работник Сбербанка похитил 1,2 млн рублей с карты клиента
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Работник Сбербанка похитил 1,2 млн рублей с карты клиента 

Деловое сообщество 34 минуты назад
Суд Кировского района вынес приговор бывшему сотруднику ростовского отделения Сбербанка России. Согласно материалам следствия, 34-летний сотрудник случайно узнал пин-код карты, а после того как клиент забыл ее в банкомате, похитил платежное средство. Работник банка оставил карту себе и присваивал все поступавшие средства. Таким образом он смог похитить 1,2 млн рублей.
Когда преступление выявилось, полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемого приговорили к 1,5 годам колонии общего режима, приговор уже вступил в силу, сообщает портал "DonDay" со ссылкой на прокуратуру Кировского района.
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