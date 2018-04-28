На подорвавшегося в своей квартире «чёрного копателя» из Киришей завели ещё одно дело

60-летний житель Киришей, который в марте этого года подорвался в своей квартире на собственных находках времён войны, получил ещё одно уголовное дело.

Первое дело возбудили после того, как в квартире подозреваемого было обнаружено оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Второе дело дело по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов было возбуждено на днях.

В результате следственных действий в гараже подозреваемого обнаружены и изъяты еще 24 боеприпаса времен ВОВ. Согласно результатам экспертизы изъятое пригодно к использованию. 27 апреля отделом дознания ОМВД России по Киришскому району Ленобласти возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ.

Подозреваемый находится под стражей.