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Тонны кокаина обнаружила полиция Испании в порту Альхесирас
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Тонны кокаина обнаружила полиция Испании в порту Альхесирас 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Испанская полиция нашла почти девять тонн кокаина в коробках с бананами на грузовом танкере в порту Альхесирас. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Yaci News.
Сообщается, что корабль с дорогим грузом прибыл из Колумбии. Стоимость банановой «начинки» оперативники оценивают в сумму выше девяти миллиардов евро. По подозрению в контрабанде наркотиков были арестованы шесть человек.
Преступную группировку, занимающуюся контрабандой наркотиков из Евросоюза задержали сегодня сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге. При обыске, помимо наркотиков, у них нашли оружие и боеприпасы.
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