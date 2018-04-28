Ещё
Ростовские оперативники задержали подозреваемого в краже 180 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростовские оперативники задержали подозреваемого в краже 180 тысяч рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В полицию Ленинского района с заявлением о краже денег обратился местный житель.
Полицейские узнали, что накануне преступления потерпевший познакомился с местным жителем и пригласил его домой в гости. Во время разговора и распития алкоголя злоумышленник заметил на столе банковскую карту с паролем и, когда хозяин квартиры зашел в соседнюю комнату, забрал ее и поспешно попрощался с собеседником. Подозреваемый нашел первый попавшийся банкомат и снял почти 180 тысяч рублей, которые потратил.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности Инспекторы ДПС задержали в Ростовской области граждан, находившихся в федеральном розыске На станции Царское Село Санкт-Петербурга по горячим следам раскрыта кража имущества пассажира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Британия выгоняет россиян380
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам54
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ77
Лавров сделал заявление года158
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение