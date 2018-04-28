Ростовские оперативники задержали подозреваемого в краже 180 тысяч рублей

В полицию Ленинского района с заявлением о краже денег обратился местный житель.

Полицейские узнали, что накануне преступления потерпевший познакомился с местным жителем и пригласил его домой в гости. Во время разговора и распития алкоголя злоумышленник заметил на столе банковскую карту с паролем и, когда хозяин квартиры зашел в соседнюю комнату, забрал ее и поспешно попрощался с собеседником. Подозреваемый нашел первый попавшийся банкомат и снял почти 180 тысяч рублей, которые потратил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.