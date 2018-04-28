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Продавщицу в Клину оштрафовали за продажу спиртного подростку
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Продавщицу в Клину оштрафовали за продажу спиртного подростку 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Клину оштрафовали 40-летнюю продавщицу магазина за неоднократную реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
В январе текущего года женщина продала алкогольный напиток несовершеннолетнему. При этом ранее она привлекалась к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции подростку.
«Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно). По приговору судьи гражданке назначено наказание в виде штрафа», — говорится в сообщении.
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