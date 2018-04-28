Самарец заплатит штраф за попытку дать взятку приставу

9 февраля 2018 г. при встрече с приставом мужчина пытался передать ему 13 тыс. руб. за незаконное бездействие. В этот момент подозреваемого задержали.

Суд назначил самарцу штрафа 150 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.