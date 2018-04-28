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Полицейские Хорошево-Мневников задержали похитителя сумки
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Полицейские Хорошево-Мневников задержали похитителя сумки 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Подозреваемого в краже сумки из салона машины задержали сотрудники правоохранительных органов района Хорошево-Мневники.
— Установлено, что в вечернее время на улице Генерала Глаголева злоумышленник разбил стекло автомобиля марки «Тойота». Из салона машины он похитил сумку хозяйки и скрылся. Общий ущерб составил около 60 тысяч рублей, — сообщил источник в УВД по СЗАО.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее не судимый 46-летний безработный местный житель. (ск)
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