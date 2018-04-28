Полицейские Хорошево-Мневников задержали похитителя сумки

Подозреваемого в краже сумки из салона машины задержали сотрудники правоохранительных органов района Хорошево-Мневники.

— Установлено, что в вечернее время на улице Генерала Глаголева злоумышленник разбил стекло автомобиля марки «Тойота». Из салона машины он похитил сумку хозяйки и скрылся. Общий ущерб составил около 60 тысяч рублей, — сообщил источник в УВД по СЗАО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее не судимый 46-летний безработный местный житель. (ск)