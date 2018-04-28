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Экс-замначальника ОМВД Бокситогорска уличили в угоне трёх авто
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Экс-замначальника ОМВД Бокситогорска уличили в угоне трёх авто 

Ivyborg.ru 1 час назад
Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего замначальника ОМВД России по Бокситогорскому району Ленобласти и жителя Тихвина. Двоих мужчин уличили в угоне сразу трёх автомобилей.
В зависимости от роли каждого фигуранты дела обвиняются совершении преступлений, предусмотренных статьями «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину», «Превышение должностных полномочий, повлекшее наступление тяжких последствий», а также «Кража, совершенная в особо крупном размере».
По версии следствия, бывший заместитель начальника бокситогорского ОМВД состоял в сговоре со своим криминальным знакомым, вместе с которым промышлял угоном транспортных средств. Так, они ввели в заблуждение водителя эвакуатора и организовали вывоз автомобиля УАЗ, который ранее был признан вещдоком и хранился на территории отделения полиции. Таким образом были совершены также угоны автомобилей «Мицубиши» и "Форд".
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Бокситогорский городской суд для рассмотрения по существу.
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